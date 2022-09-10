سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن القلم الذي استخدمه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث لتوقيع قسم تنصيبه اليوم السبت، كان هدية مقدمة من نجليه الأميرين ويليام وهاري.

واعتبرت الصحيفة أن القلم يرمز إلى رسالة دعم خفية من ويليام وهاري إلى الملك تشارلز الثالث.

وأصبح الأمير ويليام وليا للعهد وأميرا لويلز، وباتت زوجته كيت ميدلتون أيضا أميرة لويلز وهو المنصب الذى كانت تشغله في الماضي والدته الأميرة ديانا.

وأعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سان جيمس تبث لأول مرة على الهواء مباشرة.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، المكوّنة من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين، تتويج تشارلز الثالث ملكًا.

ورفعت الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش الذي بٌثّ على التلفزيون لأول مرة.

ولم يحضر الملك شخصياً في البداية، لكنه حضر في الجزء الثاني من التتويج، لعقد أول اجتماع للمجلس الملكي الخاص.

وأعلن كاتب المجلس الملكي الخاص ريتشارد تيلبروك أن تشارلز "ملك، رئيس للكومنولث والمدافع عن الإيمان"، قبل أن يقول "حفظ الله الملك".

ورددت الغرفة المزدحمة، حيث تتواجد الملكة القرينة وأمير ويلز ورئيسة الوزراء ليز تراس العبارة خلفه.

وقال الملك خلال إعلانه الخاص: "حضرات اللوردات، السيدات والسادة، إنه لأكثر واجباتي حزناً، أن أعلن إليكم وفاة والدتي الحبيبة الملكة".

وأضاف: "أعلم أنكم والأمة بأكملها، وقد أقول العالم بأسره، يتعاطفون معي لخسارتنا التي لا تعوض".

وتابع الملك قائلاً: "إنه أعظم عزاء لي، أن أدرك التعاطف الذي عبّر عنه كثيرون لشقيقتي وأشقائي".