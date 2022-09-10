وزيرة الخارجية الألمانية تعد بمواصلة دعم أوكرانيا في إزالة الألغام

وعدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارتها الثانية لأوكرانيا بمواصلة دعم كييف في إزالة الألغام من مناطق القتال السابقة.

وخلال زيارتها لحقل ألغام في منطقة فيلكا ديميركا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم السبت إن هذا الأمر له أهميته إلى جانب توريد الأسلحة وذلك من أجل زيادة تأمين حماية الأشخاص في المناطق التي استولى عليها الجيش الروسي لفترة مؤقتة.

ورفضت بيربوك الإعلان عما إذا كانت ستتعهد خلال الزيارة بتقديم المزيد من الأسلحة، وقالت إنها لن تعلن عن هذا إلا بعد لقاء ستعقده مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق من اليوم.

واتهمت بيربوك الجيش الروسي بـ"تلويث ضواحي كييف بالألغام" وتعمد استخدام الألغام المضادة للأفراد بغرض قتل مدنيين، وذكرت الوزيرة الألمانية أنها أُخْبَرَت بأنه تم العثور بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف على "ألغام حتى في لُعَب الأطفال في شقق خاصة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لا يهدف إلى شيء آخر سوى قتل أشخاص أبرياء وحتى الأطفال".

كانت بيربوك قامت بزيارتها الأولى لأوكرانيا في مايو الماضي.

يذكر أن ألمانيا تدعم مشروعا مدنيا في منطقة فيلكا ديميركا لإزالة الألغام، وقد وفرت الحكومة الألمانية ستة ملايين يورو للتخلص من الذخائر المتفجرة عن طريق منظمة "هالو" غير الحكومية.

وحسب تصريحات الخارجية الألمانية ، فإنه يجري التخطيط لزيادة هذا المبلغ بمقدار مليون يورو آخر بحلول نهاية العام.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أعلنت في الأسبوع الماضي عن تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا على إزالة الألغام.

يشار إلى أن ألمانيا قامت بتزويد أوكرانيا بثلاث قاذفات صواريخ وبدبابات دفاع جوي طراز جيبارد وأنظمة مدفعية طراز هاوتزر 2000 لدعمها في التصدي للغزو الروسي.