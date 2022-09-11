 وفد من حماس برئاسة هنية يبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد من حماس برئاسة هنية يبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية

د ب أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:50 م

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس.

ووفق وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم السبت ، يضم وفد قيادة الحركة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور ماهر صلاح.

وقال طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس الحركة إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف "تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم، إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.

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