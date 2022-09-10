العاهل السعودي يهنئ الملك تشارلز الثالث بعد اعتلائه عرش بريطانيا: نحرص على توثيق التعاون

بعد إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا اليوم السبت، أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للملك تشارلز الثالث لتهنئته بالمنصب الجديد.

وقال الملك سلمان، في برقيته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

وأشاد العاهل السعودي، بمكانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص الرياض على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين.

كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة للملك تشارلز الثالث.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان للملك البريطاني عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي."

وأعلنت المملكة المتحدة، السبت، تشارلز الثالث ملكا للبلاد من على شرفة قصر سانت جيمس في لندن خلال مراسم رسمية بعد يومين على وفاة والدته إليزابيث الثانية ومع دخول البلاد فترة حداد وطني.

واجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس لحضور مراسم إعلان تشارلز ملكا، حيث أنها المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش.

وأصبح تشارلز ملكا تلقائيا عندما توفيت الملكة يوم الخميس.

ويعتبر حفل الانضمام خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد.