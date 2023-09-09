خبير لوائح: مهاجم الأهلي الجديد يحق له المشاركة في السوبر الإفريقي

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح القانونية الدولية، أحقية مهاجم الأهلي الجديد أنتوني موديست في المشاركة مع الفريق في المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة على كأس السوبر الإفريقي يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف.

وتعاقد الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست صاحب الـ35 عاما لاعب بروسيا دورتموند السابق لمدة موسم بالإضافة لإمكانية التمديد لموسم آخر وفقًا لمستواه ونسبة مشاركاته مع الأحمر في الموسم الأول، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 1.4 مليون دولار، بالإضافة لـ 300 ألف دولار منحة توقيع، في ظل انضمامه للأحمر في صفقة انتقال حر.

وصرح عامر في مداخلة هاتفية ببرنامج مع شوبير الذي يذاع على محطة راديو أون سبورت:" القيد الإفريقي ممتد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ويحق للأهلي قيد لاعبه الجديد أنتوني موديست في قائمة الفريق المحلية والتي من خلالها يحق له المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي".

أضاف:" الاتحاد الإفريقي في الموسم الجديد أعلن عن وجود 3 فترات للقيد، تبدأ من 1 يوليو لـ31 للأندية التي ستلعب في دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومن 1 اغسطس لنهاية الشهر للأندية التي ستشارك من دور الـ32، ومن أول شهر سبتمبر لنهايته يحق للأندية اشراك اللاعبين الجدد بدور المجموعات".

أكمل:" موديست لن يشارك مع الأهلي أمام فريق سان جورج في مباراتي دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا، على أن يحق للاعب المشاركة من دور المجموعات وبطولة الدوري الإفريقي".

تابع:" الاتحاد الافريقي منح الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فرصة ضم لاعب جديد في قائمة المباراة قبل الاجتماع التنسيقي لكأس السوبر الإفريقي".

أتم:" الأهلي يحق له قيد لاعبه الجديد موديست في شهر سبتبمر وليس كما تردد في شهر يناير، وبالتالي يحق له المشاركة في مباراة كأس السوبر وبطولة الدوري الإفريقي ودور المجموعات لأبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية".