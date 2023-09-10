محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وسامح وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلي، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونًا و200 ألف جنيه تمويل ذاتي.وأشار إلى أنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات.ويأتي من أهم القطاعات (الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ).ووجه الجهاز التنفيذي بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.كما شدد على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدًا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكدا استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في معدلات التنفيذ.وأكد المحافظ، تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.ووجه الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كل القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذي في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.