قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة قررت تحديد سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه بدلا من 2000 جنيه خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تحدث من قبل في تاريخ الوزارة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أن تحديد السعر الجديد جاء بناءً على دراسة عناصر التكلفة؛ بهدف تحقيق ربح مجز للمزارعين، مضيفا أن هذا السعر لاقى رضا جميع الأطراف.

ولفت إلى زيادة سعر توريد طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، أي بزيادة 400 جنيه عن العام الماضي، مشيرا إلى وجود علاوات إضافية للإنتاج المبكر وزيادة نسبة السكر الموردة.

وطمأن فاروق، المصريين بشأن الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى وجود احتياطيات من السكر والسلع الأساسية الأخرى.

وأشاد بالتوسع الأفقي الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر، والتي أضافت ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية.

وأضاف أن المساحة المزروعة في مصر تتراوح ما بين 6 و7 ملايين فدان، مشيرا إلى أن الدولة استصلحت 4 ملايين فدان جديدة، خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.