 نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من العام


نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 7:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 7:05 ص

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو إجمالي التجارة الخارجية من السلع للصين مقومة باليوان الصيني خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين مقومة باليوان خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي قد زاد بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى وصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين إلى 5ر3 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 01ر2 تريليون دولار  والواردات 49ر1 تريليون دولار لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 518 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر7% سنويا. 


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