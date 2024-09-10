نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من العام

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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو إجمالي التجارة الخارجية من السلع للصين مقومة باليوان الصيني خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين مقومة باليوان خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي قد زاد بنسبة 2ر6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى وصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين إلى 5ر3 تريليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 01ر2 تريليون دولار والواردات 49ر1 تريليون دولار لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 518 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر7% سنويا.