إدانة بريطانية نرويجية لاستهداف منطقة آمنة في خان يونس

أدانت كل من بريطانيا والنرويج المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع.

وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي: "أدين الغارة الإسرائيلية على منطقة آمنة في خان يونس وكل الأطراف ملزمة بحماية المدنيين"، مؤكدا أنه "يجب أن تنتهي الحرب، وعلى كل الأطراف حماية المدنيين خلال الحرب"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن "ما وقع في خان يونس بغزة صادم ويؤكد أهمية وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومسار سلام يرتكز على حل الدولتين، بحسب شبكة "الجزيرة".

وكانت "الجزيرة" قد نقلت عن متحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة قوله إن هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت تجمعا لخيام النازحين مكون من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة ادعى الاحتلال أنها إنسانية.

وأوضح المتحدث أن الغارات العنيفة خلفت 3 حفر كبيرة حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة.