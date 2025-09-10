 34 شهيدا في غزة بغارات ونيران إسرائيلية منذ فجر اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 1:50 م القاهرة
34 شهيدا في غزة بغارات ونيران إسرائيلية منذ فجر اليوم

وفا
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 12:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 1:00 م

استُشهد 34 فلسطينيًّا، بينهم 26 بمدينة غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 15 شخصًا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيام نازحين غربي مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة أشخاص استُشهدوا جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من النازحين وسط مدينة خان يونس، فيما استُشهد شخص من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في مدينة خان يونس.

كما استُشهد شخص وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة.

وأوضحت المصادر، أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين من داخل المبنى ومحيطه، وسط أضرار مادية كبيرة لحقت بالبرج السكني والمنشآت المجاورة.

