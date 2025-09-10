صحة غزة: تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال ـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن طفلًا من بين هذه الحالات المسجلة ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 404 شهيدًا، من بينهم 141 طفلًا.

وأشارت إلى أن منذ إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 126 حالة وفاة، من بينهم 26 طفلًا.

يُشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ".

ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".