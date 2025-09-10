ختام الأدوار التمهيدية لبطولة مصر الدولية للإسكواش 2025

شهدت منافسات اليوم الختامي من الدور التمهيدي لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال والسيدات، التي يستضيفها نادي O West الرياضي، مواجهات قوية أسفرت عن اكتمال عقد المتأهلين إلى الجدول الرئيسي للبطولة.
على صعيد منافسات الرجال:
تأهل كل من:
الإسباني إيفان بيريز بعد فوزه على السويسري يانيك فيلهيلمي بنتيجة (3-2) بواقع (5-11/ 11-8/ 11-7/ 8-11/ 11-8) في مباراة ماراثونية استمرت 90 دقيقة.
لاعب هونج كونج ماثيو لاي عقب تفوقه على الهولندي روان دامينغ (3-1) بواقع (11-6/ 5-11/ 15-13/ 11-3) خلال 50 دقيقة.
الكولومبي ماتياس كنودسن الذي أطاح بالإنجليزي سايمون هيربرت بنتيجة (3-2) بواقع (11-4/ 11-5/ 12-14/ 5-11/ 11-7) في لقاء استمر 57 دقيقة.
الإنجليزي باتريك روني بعد تغلبه على المصري ياسين الشافعي (3-0) بواقع (11-3/ 11-9/ 11-3) في مباراة حُسمت خلال 27 دقيقة.
أما في منافسات السيدات:
تأهلت كل من:
الإسبانية مارتا دومينجيز بفوزها على المصرية نور مجاهد (3-0) بواقع (11-5/ 11-6/ 11-9) في 27 دقيقة.
لاعبة هونج كونج توبي تسي بعد تخطيها المصرية هيا علي (3-0) بواقع (11-7/ 11-6/ 11-6) خلال 20 دقيقة.
المصرية ناردين جرس بفوزها على مواطنتها حبيبة هاني (3-1) بواقع (11-6/ 12-10/ 5-11/ 11-5) في مباراة استغرقت 36 دقيقة.
الفرنسية لورين بالتايان التي تأهلت بعد انسحاب الإنجليزية أليسيا ميد في الشوط الثاني، حيث انتهت الأشواط (11-4/ 9-2)، في مباراة لم تتجاوز 13 دقيقة.