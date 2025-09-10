ختام الأدوار التمهيدية لبطولة مصر الدولية للإسكواش 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منافسات اليوم الختامي من الدور التمهيدي لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال والسيدات، التي يستضيفها نادي O West الرياضي، مواجهات قوية أسفرت عن اكتمال عقد المتأهلين إلى الجدول الرئيسي للبطولة.

على صعيد منافسات الرجال:

تأهل كل من:

الإسباني إيفان بيريز بعد فوزه على السويسري يانيك فيلهيلمي بنتيجة (3-2) بواقع (5-11/ 11-8/ 11-7/ 8-11/ 11-8) في مباراة ماراثونية استمرت 90 دقيقة.

لاعب هونج كونج ماثيو لاي عقب تفوقه على الهولندي روان دامينغ (3-1) بواقع (11-6/ 5-11/ 15-13/ 11-3) خلال 50 دقيقة.

الكولومبي ماتياس كنودسن الذي أطاح بالإنجليزي سايمون هيربرت بنتيجة (3-2) بواقع (11-4/ 11-5/ 12-14/ 5-11/ 11-7) في لقاء استمر 57 دقيقة.

الإنجليزي باتريك روني بعد تغلبه على المصري ياسين الشافعي (3-0) بواقع (11-3/ 11-9/ 11-3) في مباراة حُسمت خلال 27 دقيقة.

أما في منافسات السيدات:

تأهلت كل من:

الإسبانية مارتا دومينجيز بفوزها على المصرية نور مجاهد (3-0) بواقع (11-5/ 11-6/ 11-9) في 27 دقيقة.

لاعبة هونج كونج توبي تسي بعد تخطيها المصرية هيا علي (3-0) بواقع (11-7/ 11-6/ 11-6) خلال 20 دقيقة.

المصرية ناردين جرس بفوزها على مواطنتها حبيبة هاني (3-1) بواقع (11-6/ 12-10/ 5-11/ 11-5) في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

الفرنسية لورين بالتايان التي تأهلت بعد انسحاب الإنجليزية أليسيا ميد في الشوط الثاني، حيث انتهت الأشواط (11-4/ 9-2)، في مباراة لم تتجاوز 13 دقيقة.