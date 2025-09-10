اليمن: مقتل وإصابة 127 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على صنعاء والجوف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لجماعة الحوثي، عن مقتل وإصابة 127 مواطنًا كحصيلة أولية جراء الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وأشارت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 118 آخرين في حصيلة غير نهائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، لافتة إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان، والبحث عن ضحايا.

وأدانت بشدة العدوان على الأعيان المدنية والخدمية والسكنية ومنازل المواطنين في حي التحرير وسط العاصمة، وكذا المحطة الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غربي العاصمة صنعاء، والمجمع الحكومي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات جديدة على صنعاء والجوف في اليمن.

وأشار في بيان، إلى شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محيطي صنعاء والجوف.

وأوضح أن هذه الغارات تأتي على خلفية الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، التي أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية «ناجحة» هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية «حساسة وحيوية» في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الجماعة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة «عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة إيلات».

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.