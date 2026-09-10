 لقجع يحسم ملعب نهائي كأس العالم 2030 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لقجع يحسم ملعب نهائي كأس العالم 2030

كريم صلاح
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 3:02 م

 أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الملعب الكبير الجاري تشييده بإقليم بنسليمان سيستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030.

وأوضح لقجع، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بوزنيقة، أن ملعب الحسن الثاني سيكون مسرحًا للمباراة الختامية للمونديال، ليضع بذلك حدًا للجدل بشأن الملعب الذي سيحتضن النهائي، في ظل المنافسة مع العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال لقجع: «ما ينبغي أن تعرفوه هو أن ملعب الحسن الثاني بإقليم بنسليمان هو الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم 2030، وإن شاء الله يكون النهائي بين المغرب وفرنسا حتى نرد الاعتبار».

وتستضيف إسبانيا والمغرب والبرتغال منافسات كأس العالم 2030 بصورة مشتركة، بينما كانت عدة مدن مرشحة لاستضافة المباراة النهائية، من بينها الدار البيضاء ومدريد وبرشلونة.


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