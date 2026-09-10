توتنهام يتلقى ضربة قوية بعد إصابة مودريك وغيابه 8 أسابيع

تلقى فريق توتنهام هوتسبير ضربة قوية بعد الكشف عن مدة غياب الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح الفريق، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها مودريك إصابته بالتواء في الكاحل، وهو ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أسابيع.

ومن المنتظر أن يبدأ الجناح الأوكراني برنامجه العلاجي والتأهيلي اعتبارًا من غد الجمعة، على أن يخضع لمتابعة طبية مستمرة خلال فترة التعافي.

ويستعد توتنهام لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.