استطلاع: 33% في المملكة المتحدة يشاركون ترامب الرأي في أن لندن بها مناطق محظورة

أظهر استطلاع أن ثلث الأشخاص في المملكة المتحدة يشاركون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرأي في أن هناك مناطق في لندن "محظورة".

وقال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك مناطق في العاصمة "تخشى (الشرطة) الذهاب إليها، لعدم وجود القانون والنظام" فيها، وذلك في تصريحات صدرت بعد عام من قوله في مؤتمر بالأمم المتحدة أن لندن تريد "الذهاب للشريعة".

وجد استطلاع شمل أكثر من 2000 بالغ بريطاني، أجري في مارس ونشر اليوم الخميس، أن 34% من الشعب يرون أن هناك مناطق في لندن تهيمن عليها الشريعة ولا يمكن لغير المسلمين دخولها مما يجعلها أماكن "محظورة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واختلفت نسبة أعلى قليلا بلغت 36% مع هذا وقال نحو خمس عدد الأشخاص أنهم لا يعلمون ما إذا كان هذا هو الحال حقا أم لا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة جي.بي. نيوز الأسبوع الماضي، إن لندن "مكان مختلف للغاية" بوجود "معدل جريمة عال للغاية".

ومضى قائلا: "هناك أماكن في باريس ولندن لا تريد الشرطة حتى الذهاب إليها حيث لا يوجد قانون ونظام. أنهم يخشون الذهاب إليها. أنهم خائفون أو أنهم فقط لا يريدون ذلك، كما تعلم أنهم لا يريدون خسارة حياتهم".

وفي المتوسط، يشعر البريطانيون أن 30% من الأشخاص في لندن مروا شخصيا بجريمة خلال عام واحد، بينما يعتقد سكان لندن أنفسهم أن النسبة 25%.