الزمالك يهزم الأهلي في بطولة الجمهورية للناشئين

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فاز الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين.

وأحرز هدفي الزمالك في المواجهة كل من يحيي محمد وأحمد هلاس.

وبهذا الفوز واصل الزمالك تصدره لبطولة الجمهورية لدوري الناشئين ورفع رصيده إلى النقطة 13.

ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربا وخالد عمران اداري وشرف محمود اخصائي تأهيل واحمد عصمت للأحمال.

وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك علي حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب اللقاء.