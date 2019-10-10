مصدر بـ«التموين»: استمرار تلقي تظلمات المحذوفين من الدعم حتى نهاية أكتوبر

لن يحرم أى مواطن مستحق من الحصول على حصته الشهرية من السلع.. و«الكهرباء» حازت على النصيب الأكبر من التظلمات

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، استمرار الوزارة فى تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية من تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم بمراحله السابقة، وذلك بعد إعادت الوزارة لما يقارب من 1.8 مليون فرد على البطاقات، بعد ثبوت أحقيتهم فى الحصول على الدعم، لافتا إلى منح أى مواطن تنطبق عليه معايير عدم استحقاق الدعم، مهلة حتى نهاية أكتوبر الحالى، لتقديم تظلمه.

وقال المصدر، لـ«الشروق»، إنه لم يتم حصر العدد الإجمالى للتظلمات حتى الآن إلا أن معيار الكهرباء حاز على النصيب الأكبر منها، مؤكدا عمل الوزارة خلال الفترة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال فحص تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين خلال الأشهر الماضية، وإعادة كل من يستحق الدعم مرة أخرى للمنظومة التموينية، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين التموين ووزارة الإنتاج الحربى فيما يخص إجراءات الفحص.

وأوضح أن صرف الخبز المدعم لن يتوقف لأى مواطن داخل المنظومة التموينية سواء كان من المستبعدين نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، أو لم يستبعد، لافتا إلى أنه وفقا لآليات التظلمات الجديدة فإن المواطن يتقدم بتظلم لمكتب التموين مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لتظلمات المرتبات الحكومية العالية أو المعاشات، يقدم المواطن بيانا بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومى عال وصورة مطبوعة «برنت» من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة المعاش الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وتابع: أن تظلمات المواطنين بشأن امتلاك سيارة أو أكثر فعلى المواطن تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية، بينما تظلمات استهلاك الكهرباء المرتفعة، يقدم المواطن بيانا معتمدا من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهرى أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

واستطرد أنه بشأن تظلمات استهلاك فاتورة محمول مرتفعة يقدم المواطن صاحب التظلم فواتير معتمدة من شركة المحمول أو بيانا معتمدا من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهرى مع صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية، يقدم المواطن شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

وشدد على أن الوزارة لن تحرم أى مواطن مستحق للدعم من الحصول على حصته الشهرية من السلع، إضافة إلى استمرار صرف الخبز لكل المواطنين، وبخاصة وأن الهدف الأساسى من تطبيق محددات عدم استحقاق الدعم، وعمليات التنقية التى نفذتها الوزارة للمنظومة التموينية وصول الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا.