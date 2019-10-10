كوبا تختار أول رئيس لها منذ عام 1976

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وافق البرلمان الكوبي اليوم الخميس، على تعيين ميجيل دياز كانيل رئيسا للجمهورية في الهيكل المؤسسي الجديد للبلاد.

وكان رئيس الدولة البالغ من العمر 59 عامًا يشغل بشكل رسمي حتى الآن منصب رئيس مجلس الدولة، وهو جهاز يمارس السلطة التشريعية بين جلسات البرلمان.

وأعاد الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أبريل الماضي، منصب رئيس الجمهورية، الذي لم يكن موجودا منذ عام 1976.

وستحظى كوبا أيضًا برئيس وزراء ، لم يتم تعيينه بعد.

وتشمل مهام الرئيس منح العفو وتقديم اقتراحات للبرلمان بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء والمناصب العليا الأخرى ، مثل حكام المقاطعات.

وسيترأس رئيس البرلمان إستيبان لازو الآن مجلس الدولة.

ولم يعد بإمكان أعضاء مجلس الدولة أن يكونوا جزءًا من مجلس الوزراء، وذلك في محاولة لفصل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويحافظ الإصلاح على نظام الحزب الواحد ، حيث يعتبر الحزب الشيوعي هو النظام الوحيد المصرح به في كوبا.