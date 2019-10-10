ميركل تعرب في اتصال هاتفي مع نتنياهو عن صدمتها إزاء هجوم هاله

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر مساء اليوم الخميس إن المستشارة أبدت صدمتها من الهجوم المعادي للسامية الذي وقع بمدينة هاله أمس الأربعاء.

وأضافت ديمر أن المستشارة أوضحت أن ألمانيا متمسكة بمسؤوليتها التاريخية عن حماية الحياة اليهودية فيها، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ستواصل بحسم كفاحها ضد معاداة السامية.

وذكرت ديمر أن المكالمة تطرقت أيضا إلى موضوع الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

كان أحد المسلحين بأسلحة ثقيلة ويبدو أنه يميني متطرف حاول أن يتسبب في حمام دم داخل كنيس يهودي أمس الأربعاء خلال احتفال العشرات من الطائفة اليهودية بأعظم أعياد اليهود وهو يوم الغفران داخل الكنيس.

أخفق الرجل الألماني (27 عاما) في اقتحام الكنيس بقوة السلاح ما دفعه حسب البيانات المتوافرة إلى التوجه نحو مطعم للوجبات السريعة القريبة من الكنيس وأصاب شخصين آخرين على الأقل ثم فر من مكان الحادث ، لكن الشرطة ألقت القبض عليه.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر امس الأربعاء أن الهجوم معاد للسامية، وهناك ادلة عن خلفية يمينية متطرفة وراءه.