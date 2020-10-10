تبون: تزكية الشعب للتعديل الدستوري ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ستمكن من "وضع أسس الجزائر الجديدة".

وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، إن الجزائر تستعد لـ"حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية"، في إشارة إلى الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وأضاف الرئيس الجزائري: "استفتاء الفاتح من نوفمبر هو عودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة والتي نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الإجتماعية تطبيقا لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء".

وتحدث الرئيس تبون عما أسماه "بعض المنزعجين" من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مبرزا أن "الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيح، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا".

وتابع الرئيس الجزائري: "رسالة الشهداء ينبغي أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن وينبغي الوفاء لرسالتهم".

وأبرز الرئيس تبون أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، التي نستلهم منها روح الاستقلال وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي"، مشيرا إلى أن "جيشنا باحترافيته وانضباطه المشهودين وهو فخرنا، ينبغي الاقتداء بنجاعته وانتصاراته في المجالات التي يشرف فيها بلادنا باستمرار، عسكريا وتكنلوجيا واقتصاديا وإنسانيا وحتى مهنيا".

وأضاف الرئيس الجزائري: "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يملك من التجارب والخبرات التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية التي مر بها وتكيفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنلوجية، القادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة في مستوى الثقة التي وشحه بها شعبنا العظيم".

كما التزم الرئيس تبون، بمواصلة " تحقيق نماء شامل شرعنا فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على كافة الأصعدة وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحين الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته التي أبان عليها شبابنا خلال الجائحة (كورونا)".