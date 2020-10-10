تدشين أول خط ملاحي بين موانئ سلطنة عمان وميناء أم قصر بالعراق

دشنت مجموعة "اسياد" العمانية أول خط ملاحي بين موانئ السلطنة وميناء أم قصر بالعراق.

وقالت "اسياد" في بيان صحفي أوردته صحيفة الشبيبة" العمانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: إن ذلك يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل البحري بين السلطنة ودول العالم.

وأشارت إلى أن هذا الخط الملاحي يسهل التجارة بين دول المنطقة، ويرفد حركة التصدير والاستيراد المباشر، وتقديم حلول شحن لعملاء المجموعة .

وتعد "اسياد" شركة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً في سلطنة عمان، وتأسست في عام 2016 بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري .