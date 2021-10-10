العنانى يبحث مع سفيرة سلوفنيا بالقاهرة سبل تعزيز حركة للسياحة الوافدة لمصر

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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع السياحي لدفع مزيد من الحركية السياحية الوافدة إلى مصر من سلوفينيا.

كما ناقش الطرفان إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

فيما أوضحت السفيرة من جانبها عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.