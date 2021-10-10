الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يدليان بصوتهما في الانتخابات البرلمانية

أدلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، صباح اليوم الأحد، بصوتهما في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وقال صالح، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، إن "الانتخابات مطلب شعبي ونتمنى أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري".

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب الإدلاء بصوته ، "صوتك مستقبلك، اليوم كنت أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا بها و أوفينا".. داعيا الشعب العراقي من النساء والرجال والشباب للمشاركة في الانتخابات ورسم مستقبلهم بأيديهم.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.