تعرف على جوائز الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري

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سلم الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نيابة عن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادات وجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل ختام دورته الرابعة عشرة "دورة الكاتب المسرحي المصري" وشاركه تسليم الجوائز الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان، مساء اليوم السبت.

وتنافس بهذه الدورة 33 عرضا مسرحيا من جهات إنتاج مختلفة منها البيت الفني للمسرح، المسرح المستقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، المسرح الجامعي، وقدمت العروض على مدار 12 يوما على مسارح ميامي والسلام والطليعة والعرائس ومتروبول والغد والعائم والجمهورية والهناجر ومركز الجيزة الثقافى والمعهد العالى للفنون المسرحية.

وتم تكريم أعضاء لجان التحكيم، ومقدمي الورش النوعية بالمهرجان هذا العام وهم: المخرج الكبير عصام السيد (ورشة الإخراج)، الكاتب الكبير بهيج إسماعيل (ورشة التأليف المسرحى)، الفنان أحمد مختار (ورشة التمثيل)، ورشة المكياج الفنان إسلام عباس.

وضمت لجنة تحكيم العروض المسرحية: الدكتور الفنان أحمد حلاوة رئيسًا للجنة والموسيقار على سعد والفنان مفيد عاشور والفنان والمخرج وليد عوني والكاتب السيد محمد على ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر، وضمت أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدى التطبيقي: د. محمد شيحة، رئيسا للجنة، د. أحمد مجاهد، د.سامية حبيب، خالد الطويلة، مقررا للجنة.

وتناوب أعضاء لجنة التحكيم إعلان الجوائز وجاءت كالآتي: قررت لجنة التحكيم منح شهادات تميز لبعض الاجتهادات المميزة لكل من: فريق عمل العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" وفريق عمل العرض المسرحي "الجانب الآخر " وفريق عمل العرض المسرحي "سالب صفر".

وإليك قائمة جوائز الدورة 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري:

- حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي أول (تغريبة بنت الزناتي) وهي عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي ثاني (دوجز) وهى عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل مؤلف مسرحي (بكري عبد الحميد) عن عرض (تغريبة بنت الزناتي) وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل مؤلف صاعد (صفاء البيلي) عن عرض (جنة هنا) وقدرها اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصر، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل مخرج مسرحى (محمد جبر) عن عرض (أنا مش مسؤل) وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل مخرج صاعد (منار زين العابدين) عن عرض (تغريبة بنت الزناتي) وقدرها اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل دور أول رجال (باسم الجندي) عن عرض (التجربة الدنماركية) وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل جائزة أفضل دور ثان رجال (ياسر مجاهد) عن عرض (مشعلو الحرائق) وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد (عاصم رمضان) عن عرض (أنا مش مسئول) وقدرها اثنان وعشرون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصلت على جائزة أفضل دور أول نساء (هالة سرور ) عن عرض (جنة هنا) وقدرها خمسة وأربعون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير

- حصلت على جائزة أفضل دور ثان نساء (يارا المليجي) عن عرض (سالب واحد) وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة (فاطمة عادل) عن عرض (تغريبة بنت الزناتي)، وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصرى، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل تصميم ديكور (وليد جابر) عن عرض (قاع) وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل تصميم أزياء (نعيمة عجمي) عن عرض (أحدب نوتردام) وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة (إبراهيم الفرن) عن عرض (قاع) وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل موسيقى مسرحية (محمد حسني) عن عرض (دوجز) وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل تصميم استعراضات (ضياء شفيق) عن عرض (دوجز) وقدرها ثلاثون ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل دراماتورج (محمد السوري) عن عرض (أحداث لا تمت للواقع بصلة) وقدرها اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة أفضل دعاية (أحمد مجدي) عن عرض (دوجز) وقدرها سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة الأشعار (محمود جمال الحديني) عن عرض (دوجز) وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل على جائزة المقال النقدي التطبيقي التميز (أمل ممدوح) عن مقال "كارمن من أقصى اليسار إلى اليمين" وقدرها سبعة ألاف وخمسمائة جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل أحمد الشريف على شهادة تميز عن مقال "عرض صبايا مخدة الكحل".

- حصل على جائزة البحث النظرى (د. أسماء بسام) عن بحث (تكنولوجيا الروح وتجلياتها في المسرح النظرى)، وقدرها خمسة عشرة ألف جنيه، ودرع المهرجان وشهادة تقدير.

- حصل أحمد مجدى فرج على شهادة تميز عن بحث "هاملت بالمقلوب".