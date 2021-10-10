التايمز: شرطة لندن تجري مقابلة مع امرأة تتهم الأمير أندرو باغتصابها

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مسؤولي سكوتلانديارد أجروا مقابلة مع امرأة اتهمت الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء الجنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحديث، على الأرجح يدور عن الأمريكية فيرجينيا روبرتس جوفري، التي رفعت دعوى قضائية ضده في السابق في الولايات المتحدة".

ويشير المقال إلى أنه "منذ نهاية عام 2014، عندما صرحت جوفري علنا أنها أجبرت على إقامة علاقة جنسية مع الأمير، استجوبتها شرطة لندن مرتين على الأقل، لكنها لم تفتح تحقيقا مع الأمير".

من جهتها، أوضحت سكوتلانديارد، في وقت سابق، أن "التهم الموجهة إلى دوق يورك يجب أن تنظر فيها السلطات الأمريكية".

وفيما يتعلق ببدء المحاكمة في الولايات المتحدة، قال رئيس شرطة العاصمة كريسيدا ديك في أغسطس الماضي، إنه "لا يمكن لأحد أن يقف فوق القانون"، ووعد بأن ضباط إنفاذ القانون البريطانيين سوف يفحصون مرة أخرى من كثب التهم الموجهة ضد الأمير.

وتدعي جوفري أنها "ضحية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، الذي يزعم أنه جمعها مع ابن الملكة إليزابيث الثانية، وأن الأخير مارس معها الجنس ثلاث مرات ضد إرادتها في عام 2001، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط"، حسب تصريحاتها.