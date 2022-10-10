الأرصاد: عنف ملحوظ في الحالات الجوية بسبب التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية تؤثر على أنماط الطقس المعتادة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن التغيرات المناخية سبب زيادة غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية ما يؤدي لارتفاع درجة حرارة سطح الأرض ما يؤدي بدوره إلى تغير في المنظومة الضغطية التي يتم من خلالها التعرف على أنماط الطقس.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير أنماط الطقس المعتادة، موضحة أن السنوات الخمس الماضية تشهد حالات من الطقس غير معتادة في عنفها.

وأفادت بأن دولا عربية وأوروبية تشهد تكرارا للموجات غير المعتادة في عنفها، موضحة أن الدول الأوروبية خلال الصيف الماضي شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، مقابل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمصر.

ونوهت بكميات الأمطار والفيضانات في بعض الدول العربية التي كانت معتادة على الأمطار، لكنها باتت تتعرض لحالات جوية عنيفة.