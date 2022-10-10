النمسا تسجل 12 ألفا و175 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة واحدة

سجلت النمسا 12 ألفا و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و252 ألفا و58، والوفيات إلى 20 ألفا و824.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و465 ألفا و809 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.