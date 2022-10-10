يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعيه التاسع والعاشر، اليوم؛ لاستكمال اللقاءات التحضيرية، وجداول الأعمال المقترحة وإقرار الخطة النهائية، تمهيدا لبدء الجلسات النقاشية للحوار الوطنى.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، أن المجلس سيعقد اجتماعيه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطنى؛ استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة.

وقال المقرر المساعد للمحور السياسى، مصطفى كامل السيد، إن اجتماع اليوم من المتوقع أن يشهد إعلان موعد بدء الحوار الوطنى بشكل رسمى.

وأشار السيد إلى أن أعضاء اللجان النوعية والفرعية المتمثلة فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، والمحليات، والأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى، عقدوا الاجتماع الأول للمحور السياسى أمس الأول.

ولفت إلى أن الاجتماع حدد الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى كل لجنة فرعية، بجانب تحديد أسماء الشخصيات التى سيتم دعوتها إلى حضور المناقشات مع البدء الفعلى للحوار الوطنى.

وأوضح المقرر المساعد للمحور السياسى، أنه تم طرح بعض الموضوعات المتعلقة بالقوانين التشريعية، والتى سيتم تعديلها من أجل تحقيق إصلاح فى كل هذه القضايا خاصة بكل لجنة فرعية، مؤكدًا الحرص على تنظيم حوار وطنى متوازن يشارك فيه جميع أصحاب وجهات النظر سواء الموالية أو المعارضة أو الخبراء بجانب أصحاب المقترحات المختلفة حتى تكون المناقشة سليمة ويتم اتخاذ القرار الصحيح بعدها، وهناك قائمة طويلة من الشخصيات سوف تصدر من قبل مجلس الأمناء.