شعبة قطع غيار السيارات: سعر تيل الفرامل ارتفع من 1100 لـ2000 جنيه

قال محمد جابر عضو شعبة قطع غيار السيارات، إن مخزون القطع يقل في السوق بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سعر تيل الفرامل ارتفع من 1100 جنيه 2000 جنيه، متسائلا عن مدى قدرة المواطنين على تحمل هذه الزيادات.

وأشار إلى أن أقل صيانة للسيارة تصل إلى خمسة آلاف جنيه، مؤكدا أن سعر الكاوتش سجل ارتفاعا أيضا في الفترة الأخيرة.

ونوه بأن الإنتاج المحلي من الكاوتش لم يعد موجودا في السوق، لافتا إلى أن المستهلك يبحث عن أقل سعر للشراء.

وكانت شعبة قطع غيار السيارات، قد أكّدت في وقت سابق، وجود نقص في قطع غيار السيارات منذ عامين وتحديدا منذ جائحة كورونا.