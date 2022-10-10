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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 4:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 4:18 ص

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 10 آلاف حالة للمرة الأولى منذ 14 أسبوعا، وسط تراجع أعداد الإصابات وقلة الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وسجلت كوريا الجنوبية 8981 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 47 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و979 ألفا و770 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و698 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 311 مريضا،مقارنة بـ 305 مرضى في اليوم السابق.

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