الإسماعيلي: نحتاج لـ7 ملايين دولار لحل أزمات الفريق وتسديد الغرامات

أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أن الفريق يعاني بشكل كبير بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الراحلين، يحتاج فيما يقرب من 7 أو 8 ملايين دولار لسداد كافة الغرامات والبدء من جديد.

وقال فهيم في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "استلمنا المهمة في شهر أغسطس الماضي وكان هناك إيقاف قيد بسبب مستحقات نور الزمان التي تقدر بـ600 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للإسماعيلي التي تصل إلى 62 ألف دولار".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: "قررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم النادي مبلغ 90 ألف دولار لصالح نادي كورهوجو الإيفواري كمستحقات عن صفقة لاعبه السابق عبدالقادر كوليبالي، بالإضافة إلى اللاعب بينسون شيلونجو الذي يريد 137 ألف دولار، ولحل كل هذه الأزمات يحتاج الإسماعيلي إلى ما يقرب من 90 ألف دولار لحل أزمة إيقاف القيد".

وفي سياق متصل أشار أحمد فهيم إلى: "فوجئنا بشكوى جديدة من الفريق السابق لياو أنور مهاجم الإسماعيلي، يطالب فيه بحق رعاية اللاعب، وشكوى فخر الدين بن يوسف الذي يطالب بمستحقاته، بالإضافة إلى شكوى فراس شواط".

وأكد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: "لم نعلن صعوبة المشهد بالشكل الكامل للجماهير، ولكن الأمر في غاية الصعوبة، والإسماعيلي يحتاج فيما يقرب من 7 أو 8 ملايين دولار لسداد كافة الغرامات والبدأ من جديد".

وشدد فهيم على: " وفي حالة دفع عدم الدفع هيتم خصم نقاط وبعد ذلك الهبوط للدرجة الثانية ومن ثم الهبوط للدرجة الرابعة وأخيرا إشهار الإفلاس، وهذا ما نسعى لتجنبه".