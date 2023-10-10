وزير خارجية إيران: نقدر جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سامح شكري وزير الخارجية، يوم الثلاثاء ١٠ أكتوبر الجاري، من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي/الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلاً عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن «شكري» أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأحاط «شكري» نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.



