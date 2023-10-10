الجيش الأوكراني يقصف منطقة بيلجورود الروسية 7 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني أطلق سبع ذخائر وأسقط عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة على مواقع مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية المتاخمة لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف: "تم إسقاط عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة على بلدة دوبينو في منطقة بوريسوفسكي، ولم يصب أحد في الهجوم. وأسفر القصف عن تحطيم نوافذ منزلين خاصين وسياج"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف جلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف بلدة نوفوبيتروفكا في منطقة فالويسكي بالمدفعية، حيث أصابت المنطقة ثلاث قذائف.

وأوضح جلادكوف أنه تم إطلاق أربع قذائف هاون على بلدة نوفايا تافولجانكا في منطقة شيبيكينسكي، مضيفا أنه "لم يصب أحد ولم يحدث أي دمار".

وقال إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية أولخوفكا في منطقة ياكوفليفسكي الحضرية أمس الاثنين، ولم تحدث أية أضرار.