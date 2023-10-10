مدرب زامبيا: مواجهة مصر قوية للاستعداد لأمم أفريقيا

شدد مدرب منتخب زامبيا الأول لكرة القدم، على أهمية وقوة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام منتخب مصر بعد غدٍ الخميس.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زامبيا يوم الخميس المقبل وديًا، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات ضمن استعدادات المنتخبين لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في أفريقيا وكذلك نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر أمس في مدينة العين، بحضور أغلب عناصر الفراعنة واكتمل قوام المنتخب صباح اليوم الثلاثاء بانضمام محمد صلاح.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة «زد سبورت زامبيا»، أن المواجهة مع مصر تجربة ودية قوية وستكون هذه المباراة وبعدها مباراة أوغندا الودية أيضًا فرصة من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل».

وأضاف: «المباراة مع مصر ستكون مفيدة لنا قبل مباراة الكونغو على ملعبنا يوم 13 نوفمبر المقبل، وبعدها سنخرج لملاقاة النيجر على ملعبه يوم 18 من الشهر نفسه ونحن جاهزون وكافة العناصر المختارة ثقتي فيهم كبيرة».

الجدير بالذكر أن منتخب زامبيا تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعد غيابه عن النسخ الثلاث السابقة للمسابقة الأولى للمنتخبات في القارة السمراء.