النائب محمد عريبي يدين الاعتداء الغاشم على الفلسطينيين: القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى

أدان القيادي بحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، محمد عريبي، الاعتداء الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العنف لن يزيد المنطقة إلا حالة من عدم الاستقرار .

وقال إن الإتصالات الدولية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من الدول العربية، من أجل بحث الموقف المتأزم بقطاع غزة بفلسطين، تؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت تتصدر الأجندة الخارجية لمصر منذ عشرات السنين، واعتبارها جزء متأصل من الرؤية المصرية الداعمة لفلسطين عبر تاريخها.

وأكد، في بيان، أن مبادرة الرئيس السيسي، بتكثيف التنسيق والتشاور مع قادة ورؤساء العالم لضرورة التوصل السريع لحلول تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتضع حدا للأزمة المتنامية، وعدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للمخاطر وإزهاق المزيد من الأرواح، واستمرار سلسال الدعم والعنف والخراب.

ولفت إلى أن الاتصالات الدولية القائمة الآن تستهدف توحيد كل الجهود الدولية من أجل تجنيب المنطقة الكثير من النتائج السلبية المدوية التي ستزيد من حدة الاضطرابات والتوترات، خاصة في ظل مجابهة المنطقة لتداعيات الأزمات الاقتصادية التي تقتضي في الحال لتوحيد وتضافر الجهود للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل، والتنديد بضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية الخاصة بحل الدولتين، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ستظل ثائرة في وجدان كل مصر وعربي، وستظل حقوق الشعب الفلسطيني النداء الأول والأخيرة لمصر في كل المحافل الدولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه وقف انتهاكات سلطات الاحتلال في حق الإنسانية.