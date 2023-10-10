رسائل من الرئيس السيسي للجميع عن تطورات طوفان الأقصى والتصعيد الإسرائيلي

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خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين عقب حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى عن تطورات عملية طوفان الأقصى التي تشنها المقاومة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المضاد بعملية السيوف الحديدية والقصف غير المسبوق لقطاع غزة وكذلك عن تأثير هذه الأحداث على الأمن القومي المصري خاصة سيناء، في ظل ترويج بعض الأطراف لنزوح الفلسطينيين إلى سيناء.

وفيما يلي أبرز رسائل الرئيس السيسي التي وجهها للجميع.. الشعب المصري، والفلسطينيين، والإسرائيليين، والمجتمع الدولي والأطراف المعنية بالصراع والقضية الفلسطينية

- أمن مصر القومي مسئوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف

- مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

- مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

- مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى

- الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد

- مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني

- نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين