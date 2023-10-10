نتنياهو لبايدن: إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حماس في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن نتنياهو قوله "يجب أن ندخل. لا يمكن أن نتفاوض الآن. نحتاج إلى استعادة الردع".

وقد تعهد نتنياهو وآخرون بتوجيه ضربات قوية لحماس في غزة إلا أنهم لم يتحدث أحد من قبل عن التخطيط لتوغل بري في القطاع.

ووفقا للتقرير، نقلا عن ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية، لم يحاول بايدين تغيير رأي نتنياهو.

وتردد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل قلقة أيضا بشأن فتح جبهة ثانية مع حزب الله.

ويدور قتال بين حركة حماس وإسرائيل عقب شن الحركة أول أمس السبت هجوم "طوفان الأقصي" الذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحام الحدود ودخول بلدات جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة وشن هجمات على قطاع غزة.

وبحسب أحدث الاحصائيات ، أرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 قتيلا، والمصابين إلى 3600 ،وفي إسرائيل ، ارتفع عدد القتلى إلى نحو 800 شخص ، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 2600.