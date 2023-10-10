الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق 15 صاروخا من لبنان صوب المستوطنات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان له، أنه اعترض 4 عمليات إطلاق، بينما سقطت 10 صواريخ في مناطق مفتوحة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة باستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة «أفيفيم» بصاروخ موجه.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، صرح بعقد اجتماع عاجل الليلة مع قيادات قطاع شمال إسرائيل، بعد التصعيد على الحدود اللبنانية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الاجتماع يهدف لمناقشة وتقييم الوضع في القيادة الشمالية، وذلك في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي في القطاعات كافة.

وتأتي تلك التحركات بعد تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ووجود محاولات تسلل لمقاتلين من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، وقد اعترفت إسرائيل بمقتل إثنين من الجيش في الاشتباكات مع العناصر المتسللة.