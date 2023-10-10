أحمد العوضى يشكر جمهوره فى الإسكندرية على حسن استقبالهم

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، فيديو من كواليس تواجده في محافظة الإسكندرية من أجل تصوير فيلمه «الإسكندرانى»، المأخوذ من سيناريو للراحل أسامه أنور عكاشة، ومن إخراج المخرج خالد يوسف.

وظهر العوضى خلال الفيديو وهو وسط حشد كبير من المعجبين، الذي حرصوا على إلتقاط الصور معه، موجها الشكر لجمهوره في محافظة الإسكندرية على حفاوة استقباله، حيث كتب: «ألف حمد وشكر لله على حب إخواتي، استقبال عظيم من إخواتي الإسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندرانى، ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبى ليكم قد وأكتر كمان».

يشار إلى أن أحمد العوضي أعلن مؤخرا، عن منافسته في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل «حق عرب»، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.