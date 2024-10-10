 تركيا: تحييد 24 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 24 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

الجيش التركي
الجيش التركي
د ب أ
نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 5:31 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن قواتها حيّدت 42 مسلحا من حزب العمال الكردستاني خلال العمليات التي نفذت في الأيام الـ7 الماضية، شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، في أنقرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال آق تورك إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 42 مسلحا خلال عملياتها في شمال سوريا والعراق خلال الأيام الـ7 الماضية.

ولفت إلى أن عدد "المسلحين "الذين تم تحييدهم منذ بداية العام الجاري حتى اليوم الخميس، بلغ ألفين و149.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


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