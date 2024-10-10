حصيلة أولية لضحايا الإعصار ميلتون في فلوريدا

أعلنت السلطات المحلية الأمريكية عن مصرع 4 أشخاص في الساحل الشرقي لفلوريدا جراء الإعصار ميلتون الذي اجتاح سواحل الولاية في جنوب الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، ويبقى "خطرا للغاية" بحسب السلطات اليوم الخميس، رغم تراجع قوته.

وقال المركز الوطني للأعاصير، في نشرة، إنّ ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وبدأ الإعصار باجتياح سواحل ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية، لتبدأ بذلك ليلة طويلة وبالغت القسوة على سكّان منطقة ضربها قبل أسبوعين فقط إعصار مدمر آخر.

ووصل الإعصار ميلتون بعد أسبوعين فقط من الإعصار المدمّر هيلين الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.

ويضرب الإعصار ميلتون، الخميس، فلوريدا ويبقى "خطرا للغاية" بحسب السلطات رغم تراجع قوته، حارما أكثر من 2.5 مليون منزل من التيار الكهربائي ومتسببا بفيضانات.

وبلغ ميلتون اليابسة على ساحل فلوريدا الغربي "قرب سييستا كي في منطقة ساراسوتا"، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وسجّلت مساء رياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، على ما أوضح المصدر نفسه مع تحذير من السلطات من خطر حصول فيضانات.