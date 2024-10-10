الشرطة اليونانية: لا دليل على عمل جنائي في وفاة اللاعب جورج بالدوك

قالت الشرطة اليونانية إنه لا يوجد دليل على أي عمل جنائي في وفاة جورج بالدوك، مدافع فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع الدولي اليوناني، الذي توفي عن عمر 31 عاما، ووقع لفريق باناثيناكوس هذا الصيف، تأكدت وفاته من خلال بيان أصدرته أسرته أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية في بيان لها اليوم الخميس: "أجرت مديرية أمن أتيكا تحقيقا أوليا في الواقعة".

وأضافت: "تم استدعاء طبيب شرعي لمكان الواقعة وفحص الجثة دون العثور على أي دليل لعمل جنائي ".

وتابع البيان : "بالإضافة إلى ذلك قامت الشرطة بتفتيش المنزل لمعرفة ما إذا كان هناك أثار لأي عملية سرقة وجاءت النتيجة سلبية".

كما أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه ستكون هناك دقيقة حداد في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره اليوناني، مساء اليوم الخميس، ببطولة دوري الأمم الأوروبية في ملعب "ويمبلي"، حيث سيرتدي لاعبو الفريقين الشارات السوداء.

وذكر الاتحاد الأوروبي (يويفا) أنه سيكون هناك دقيقة حداد أخرى في مباراة المنتخب اليوناني على أرضه أمام أيرلندا الحرة يوم الأحد المقبل.

وذكرت عائلة بالدوك في بيان لها إنها في حالة صدمة بسبب تلك الخسارة الفادحة، مطالبة وسائل الإعلام باحترام خصوصيتها.