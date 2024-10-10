4 جرحى إسرائيليين بقصف الجليل الأعلى من لبنان

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عكا ونهاريا وبلدات عدة في الجليل الأعلى، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

هذا وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم تسجيل 1645 إصابة في المباني والممتلكات العامة في بلدات حدودية مع لبنان خلال عام.

كما أفادت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية بأن حريقا اندلع في بلدة المنارة جراء سقوط صاروخ من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ في الدفعة الأخيرة من لبنان باتجاه منطقة كرمئيل.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف "برشقة صاروخية تحركا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة المجدل في ميس الجبل".

كما أكد حزب الله أنه قصف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.