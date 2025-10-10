وزيرة الخارجية البريطانية: أوروبا ستلعب دورها بقوة في عملية السلام في غزة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر، إن الدول الأوروبية "ستلعب جميعها بقوة" دورها في عملية السلام في غزة.

وفي اجتماع لوزراء الخارجية في باريس، واجهت كوبر تساؤلات بشأن دور أوروبا في الحكم المؤقت في غزة، حيث وافقت إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ حوالي عامين، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

ووافقت حماس أيضا على إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين.

وأمضى السياسيون البريطانيون مساء أمس الخميس يدافعون عن مساهمتهم في عملية السلام وتم سؤال كوبر عن "مجلس السلام" للإشراف على سلطة حكم مؤقتة في غزة بمجرد تقدم عملية السلام وما إذا كانت أوروبا ستشارك فيه أم لا.

وردت كوبر: "إننا نعمل على دعم عملية السلام بأسرها ".

وقالت كوبر لوسائل الإعلام في باريس: "أشيد ليس فقط بالولايات المتحدة، بل بقطر ومصر وتركيا التي شاركت في تلك المفاوضات".

وأضافت: "الأمر الحاسم الآن هو دعم تنفيذ المرحلة الأولى لكن بالنسبة لنا أن نتعاون جميعا كجزء من المرحلة الثانية".