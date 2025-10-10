كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن هوية مترجم المدير الفني الجديد للفريق، الدنماركي ييس توروب.

وقال وليد صلاح الدين خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد:" سيتولى زياد محمود مهمة الترجمة والعمل مع ييس توروب، وهو من ناشئي النادي الأهلي، وحاصل على درجة الدكتوراه في الترجمة، وتدرّب من قبل تحت قيادة أمين عرابي".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي:" لعب زياد محمود في صفوف فريقي الجونة والداخلية، وكان من المهم بالنسبة لنا أن يكون المترجم على دراية كاملة بكرة القدم ومصطلحاتها، ويمتلك خلفية كروية تساعده على أداء دوره بكفاءة، إلى جانب أنه معجون بحب الأهلي".

يُذكر أن النادي الأهلي قد قدّم مدربه الجديد، الدنماركي ييس توروب، لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.