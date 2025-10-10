وجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي رسالة خاصة إلى عماد النحاس المدير الفني المؤقت الذي قاد الفريق خلال الفترة الماضية، وحتى الإعلان عن تعيين مدير فني جديد.

وأعلن النادي الأهلي قبل يومين تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق، قبل أن يقدم المدرب الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على "انستجرام": "شكرا يا أصيل يا محترم"، مرفقا ما كتبه بصورة عماد النحاس.

وتولى النحاس قيادة الأهلي بشكل مؤقت منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الذي تولى المهمة قبل مشاركة الفريق الأحمر في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يلعب عاشور سوى لدقائق قليلة هذا الموسم مع النحاس، حيث كان قد عاد من إصابة الكتف التي غيبه طويلا عن الفريق منذ مونديال الأندية، قبل أن يتعرض لإعياء أبعده لفترة أخرى.