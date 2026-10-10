وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان مشروعات جديدة بمركز التنمية الشبابية بزفتى

افتتح جوهر نبيل وزير الرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، عددًا من مشروعات الطرح الاستثماري بمركز التنمية الشبابية بمدينة زفتى، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يجريها وزير الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228.

وشملت المشروعات التي افتتحها الوزير والمحافظ حمام سباحة، وعددًا من الملاعب المزودة بالنجيل الصناعي، وملعبًا للبادل، وملعبًا للتزحلق، كما أجريا جولة تفقدية داخل المركز لمتابعة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، والاطلاع على أعمال التطوير التي شهدها المركز.

وتضمنت الجولة تفقد معرض المنتجات الحرفية للشباب والنشء، ومعرض الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بزفتى، والذي يضم 60 لوحة فنية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والحرفية التي أنتجتها أندية الفتاة والمرأة بالمركز وعدد من مراكز الشباب المجاورة، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع الفتيات والسيدات على تنمية مهاراتهن الإبداعية والحرفية وإبراز منتجاتهن.

واستمع وزير الرياضة والمحافظ إلى عرض فني قدمته فرقة الموسيقى بمركز التنمية الشبابية بزفتى، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وأشادا بالمستوى الفني المتميز لأعضاء الفرقة، وما حققوه من إنجازات مشرفة، من بينها حصول فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب زفتى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «كنوز مصرية».

وتأتي مشروعات الطرح الاستثماري في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو التوسع في نظم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، ورفع كفاءة المنشآت، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مع تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير خدمات متنوعة ومتميزة للنشء والشباب، بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية وتعظيم الموارد الاقتصادية للمنشآت.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن استدامة تطوير المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت مؤسسات مجتمعية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية في بيئة مناسبة.

وأشار إلى أن تزامن الجولة مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس أهمية مواصلة العمل والبناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم في توفير المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.