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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة البوليفية تدعم الشعب خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:34 ص

أعلنت القوات المسلحة البوليفية، أنها لن تدخل في مواجهة مع الشعب، مطالبة بالتوصل إلى حل سياسي يضمن مصالح الدولة.

يأتي ذلك في أول بيان للقوات المسلحة تعقيبا على الاحتجاجات التي اندلعت في بوليفيا بسبب نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة.

وقال قائد القوات المسلحة البوليفية وليامز كاليمان - وفقا لما ذكرته صحيفة (لا رازون) البوليفية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - "لن نواجه الشعب البوليفي مطلقًا ونطالب بإيجاد حل سياسي يضمن مصالح البلاد".

وأضاف "أن القوات المسلحة الملتزمة بالديمقراطية والقوانين تضمن الوحدة والاتحاد بين المواطنين، لذلك نؤكد أننا لن نواجه الناس أبدا، الذين ندين لهم ونضمن لهم السلام والتعايش وتنمية وطننا".

وتشهد بوليفيا موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ إعادة انتخاب الرئيس البوليفي ايفو موراليس في اقتراع جرى، 20 أكتوبر الماضي، إلا أن المعارضة تشكك في الأرقام وتقول إن الانتخابات تعرضت للتزوير، خاصة بعد توقف فرز الأصوات دون تفسير لمدة يوم تقريبا؛ ما أثار مزاعم بحدوث تزوير، وأثار هذا الخلاف موجة عنف في بوليفيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

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