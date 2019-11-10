جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية على أعمال الرصف بمدينة السنطة

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أجرى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة السنطة وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.

وتفقد محافظ الغربية أعمال رصف: شارع هندسة الري بطول 600م – شارع المعهد الديني بطول 450م – شارع الدرب الوسطاني بطول 250، والمقرر الانتهاء منهم خلال 3 أشهر.

وفي السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة السنطة بالمتابعة اليومية للأعمال الجارية، مؤكدًا على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار أثناء أعمال الرصف.

كما أصدر تعليماته بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتزامن مع الأعمال الجارية.